Глава аэропорта Актобе: Идет информационная война

В аэропорту Актобе выступили с очередным заявлением. По словам председателя правления Дастана Малиева, по решению Авиационной администрации Казахстана воздушная гавань закрыта до 17 апреля, однако они против этого, передает корреспондент NUR.
В аэропорту Актобе выступили с очередным заявлением. По словам председателя правления Дастана Малиева, по решению Авиационной администрации Казахстана воздушная гавань закрыта до 17 апреля, однако они против этого, передает корреспондент NUR.
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