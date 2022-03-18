Berg PRESS

528 подписчиков

Глава аэропорта Актобе: Идет информационная война

Глава аэропорта Актобе: Идет информационная война

В аэропорту Актобе выступили с очередным заявлением. По словам председателя правления Дастана Малиева, по решению Авиационной администрации Казахстана воздушная гавань закрыта до 17 апреля, однако они против этого, передает корреспондент NUR.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх