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Царьград

7 601 подписчик

В России нашли бесплатный способ ставить диагнозы без похода к врачу

В России нашли бесплатный способ ставить диагнозы без похода к врачу

Пользователи соцсетей выкладывают анализы и получают диагнозы от подписчиков-медиков.Русские пользователи соцсетей нашли необычный способ сэкономить на медицине: они выкладывают результаты анализов, снимки и описания симптомов прямо в своих аккаунтах, надеясь получить бесплатную консультацию от знакомых врачей.

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