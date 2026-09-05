В России нашли бесплатный способ ставить диагнозы без похода к врачу

Пользователи соцсетей выкладывают анализы и получают диагнозы от подписчиков-медиков.Русские пользователи соцсетей нашли необычный способ сэкономить на медицине: они выкладывают результаты анализов, снимки и описания симптомов прямо в своих аккаунтах, надеясь получить бесплатную консультацию от знакомых врачей.