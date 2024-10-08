Сергей Жуков рассказал, почему реже общается с Алексеем Потехиным

10 октября в широком прокате стартует показ фильма «Руки Вверх!». Зрители увидят несколько периодов из жизни известной группы и самих музыкантов, на экранах появятся и сами артисты — Сергей Жуков и Алексей Потехин (второй солист группы до 2006 года).
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