Сергей Жуков рассказал, почему реже общается с Алексеем Потехиным

10 октября в широком прокате стартует показ фильма «Руки Вверх!». Зрители увидят несколько периодов из жизни известной группы и самих музыкантов, на экранах появятся и сами артисты — Сергей Жуков и Алексей Потехин (второй солист группы до 2006 года).