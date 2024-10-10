Российские инженеры создают уникальных роборыб и робоптиц

Ученые лаборатории нейробиоморфных технологий Московского физико-технического института (МФТИ) разрабатывают уникальные зооморфные беспилотные движущиеся аппараты, которые в отличие от человекоподобных повторяют структуру и способы передвижения различных животных.
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