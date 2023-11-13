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Замминистра Италии Згарби назвал насилием запрет культурных связей с Россией

Замминистра Италии Згарби назвал насилием запрет культурных связей с Россией

Заместитель министра культуры Италии, известный арт-критик Витторио Згарби назвал актом насилия попытки запретить культурные связи с Россией и препятствовать выступлениям российских деятелей искусства на Западе, сообщает РИА Новости.

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