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Посол Катара в РФ о ЧМ: «Надеемся на выход в плей-офф, но это будет непросто»

Посол Катара в России высказался о старте ЧМ-2022. Накануне сборная Катара проиграла Эквадору (0:2) в матче открытия турнира.

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