МИД РФ: вступление Киева в НАТО исключит дипломатическое урегулирование конфликта

Присоединение Украины к Североатлантическому альянсу в нынешних условиях поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
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