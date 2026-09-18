Кавалерийский генерал Зейдлиц. От Войны за австрийское наследство до сражения при Цорндорфе

В истории военного искусства есть имена, которые становятся нарицательными. Во Франции эпохи Наполеоновских войн блестящего кавалерийского командира Антуана-Шарля-Луи Лассаля иногда называли «французским Зейдлицем» — и это сравнение говорит о многом.