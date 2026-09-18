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Мировое обозрение

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Кавалерийский генерал Зейдлиц. От Войны за австрийское наследство до сражения при Цорндорфе

Кавалерийский генерал Зейдлиц. От Войны за австрийское наследство до сражения при Цорндорфе

В истории военного искусства есть имена, которые становятся нарицательными. Во Франции эпохи Наполеоновских войн блестящего кавалерийского командира Антуана-Шарля-Луи Лассаля иногда называли «французским Зейдлицем» — и это сравнение говорит о многом.

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