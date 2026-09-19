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Эвакуированная военкором "Известий" бабушка впервые проголосовала на выборах

Эвакуированная военкором "Известий" бабушка впервые проголосовала на выборах

РЕН ТВ Жители исторических регионов России сейчас впервые выбирают своих представителей в Госдуме. Для многих это знак уже полного освобождения и надежда на мирное развитие.

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