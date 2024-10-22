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Увеличить стоимость проезда для людей без местной прописки поручил губернатор Севастополя

Увеличить стоимость проезда для людей без местной прописки поручил губернатор Севастополя

Свыше 1 млрд рублей город планирует выделить в 2025 году на возмещение транспортным предприятиям затрат, связанных с перевозкой льготных категорий граждан.

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