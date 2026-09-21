Врач Умнов заверил, что операция в зоне татуировки не несет особых рисков

Операции в зоне татуировки не опаснее вмешательств на чистой коже, сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
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