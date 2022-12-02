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Если женщина освободит время от готовки, уборки и заботы о детях, чем она будет заниматься?

Если женщина освободит время от готовки, уборки и заботы о детях, чем она будет заниматься?

Вчера мне задали интересный вопрос. Мол, если мы, женщины, свое личное время начнем освобождать ото всего - от заботы о детях, от готовки, от поддержания порядка в доме, от дороги на работу и обратно, ото всего, что нам кажется, крадет это время.

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