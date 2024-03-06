WSJ: Украина на фоне потерь на передовой отправила солдат в Судан в 2023 году

Владимир Зеленский принял решение направить военных в Судан в 2023 году для участия в конфликте между Вооруженными силами Судана, возглавляемыми командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и Силами быстрого реагирования, командуемыми Мухаммедом Хамданом Дагало.