Закон и Порядок

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Политолог Марков: «Вашингтон может освободить Михаила Саакашвили из грузинской тюрьмы»

Политолог Марков: «Вашингтон может освободить Михаила Саакашвили из грузинской тюрьмы»

Вполне возможно, что Михаила Саакашвили после обращения его матери к Владимиру Зеленскому выпустят из грузинской тюрьмы.

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Вячеслав Пронин
Странно,что мать Саакашвили сразу не обратилась к "хозяину" решения вопроса-президенту США...
Надежда
Освободят однозначно! Кто посмеет перечить хозяину! Тем более, что именно благодаря американскому кукловоду эта тетя стала "царицей" Грузии...

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