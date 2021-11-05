Политолог Марков: «Вашингтон может освободить Михаила Саакашвили из грузинской тюрьмы»

Закон и ПорядокПолитикаПолитолог Марков: «Вашингтон может освободить Михаила Саакашвили из грузинской тюрьмы» Вполне возможно, что Михаила Саакашвили после обращения его матери к Владимиру Зеленскому выпустят из грузинской тюрьмы.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВПВячеслав ПронинСтранно,что мать Саакашвили сразу не обратилась к "хозяину" решения вопроса-президенту США...НадеждаОсвободят однозначно! Кто посмеет перечить хозяину! Тем более, что именно благодаря американскому кукловоду эта тетя стала "царицей" Грузии...Комментировать
Свежие комментарии