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Нижегородская правда

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18-летний хоккеист нижегородской команды «Атлант» скончался в ДТП

18-летний хоккеист нижегородской команды «Атлант» скончался в ДТП

В Нижегородской области скончался 18-летний воспитанник хоккейного клуба «Атлант». Ранее он попал в ДТП на мотоцикле и получил тяжелые травмы в рабочем поселке Шатки, о чем сообщили представители клуба в социальных сетях.

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