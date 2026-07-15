18-летний хоккеист нижегородской команды «Атлант» скончался в ДТП

В Нижегородской области скончался 18-летний воспитанник хоккейного клуба «Атлант». Ранее он попал в ДТП на мотоцикле и получил тяжелые травмы в рабочем поселке Шатки, о чем сообщили представители клуба в социальных сетях.
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