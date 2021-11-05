Закон и Порядок

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Новые мутации коронавируса, ПЦР тесты и тюрьма за инакомыслие. Что делать, если хочешь быть здоров?

Новые мутации коронавируса, ПЦР тесты и тюрьма за инакомыслие. Что делать, если хочешь быть здоров?

Вирусолог Бутенко предупредил о появлении новых мутаций COVID-19 в России в ноябре.

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Владимир Сиденко
"... если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы..." А почему работодатель не увольняет сразу? Значит можно сидеть дома и получать зарплату? Потому, что увольнение будет незаконным и суд восстановит.
Коршунов
Скоро у нас после внепланового подаренного президентом отдыха появятся жизнерадостные отдохнувшие за рубежом и "кое-что", типа "гостинцев" привезут.
АЛЕКС БАМ
Головотяпам - ЧТО-ТО НАДО ДЕЛАТЬ!
Борис Осипов
Всех вернувшихся из-за границы на месячный карантин...
Лирина Полесская (Вяткина)
Последняя новость. В Британии среди умерших от ковида 80 % вакцинированных. А вот высказывание главы Берлинского института вирусологии : " Массовая вакцинация во время эпидемии способствует выведению НОВЫХ штаммов. Это АЗЫ вирусологии ".
Василий
Все эти "умные эксперты-доктора" просто отрабатывают свою пайку, и действуют по указке сверху. Гениально - кто беден, тем сидеть по домам, кто с деньгой - может съездить на моря.

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