Новые мутации коронавируса, ПЦР тесты и тюрьма за инакомыслие. Что делать, если хочешь быть здоров?

Закон и ПорядокПолитикаНовые мутации коронавируса, ПЦР тесты и тюрьма за инакомыслие. Что делать, если хочешь быть здоров? Вирусолог Бутенко предупредил о появлении новых мутаций COVID-19 в России в ноябре.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Сиденко"... если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы..." А почему работодатель не увольняет сразу? Значит можно сидеть дома и получать зарплату? Потому, что увольнение будет незаконным и суд восстановит.ККоршуновСкоро у нас после внепланового подаренного президентом отдыха появятся жизнерадостные отдохнувшие за рубежом и "кое-что", типа "гостинцев" привезут.АЛЕКС БАМГоловотяпам - ЧТО-ТО НАДО ДЕЛАТЬ!БОБорис ОсиповВсех вернувшихся из-за границы на месячный карантин...Лирина Полесская (Вяткина)Последняя новость. В Британии среди умерших от ковида 80 % вакцинированных. А вот высказывание главы Берлинского института вирусологии : " Массовая вакцинация во время эпидемии способствует выведению НОВЫХ штаммов. Это АЗЫ вирусологии ".ВВасилийВсе эти "умные эксперты-доктора" просто отрабатывают свою пайку, и действуют по указке сверху. Гениально - кто беден, тем сидеть по домам, кто с деньгой - может съездить на моря.Комментировать
Свежие комментарии