«Без тыла нет победы»: внучка генерала Хрулева открыла стелу в его честь

В Москве увековечили память генерала армии Андрея Хрулева , который руководил тыловым обеспечением в годы Великой Отечественной войны и внес большой вклад в Победу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бандеровцы предло...
- Бандеровцы предло...
- Г Шойгу объяснил За...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым