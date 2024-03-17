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  • Вовладар Даров
    Всех причастных к этому отправить на химические заводы с вредным производством, пусть там работают на пользу России!!!Группа праворадик...
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Из Удмуртии отправили первую партию льняного масла в Узбекистан

Из Удмуртии отправили первую партию льняного масла в Узбекистан

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии отправили в Узбекистан первую партию льняного масла массой 20 тонн. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

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