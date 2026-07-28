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Подъездные пути и платформа «городской электрички» «Красная Талка» в Иванове готовы к приёму первых пассажиров

Подъездные пути и платформа «городской электрички» «Красная Талка» в Иванове готовы к приёму первых пассажиров

На подъезде к платформе «Красная Талка» в микрорайоне Сортировка областного центра полностью сделано асфальтовое и плиточное покрытие, установлены малые архитектурные формы и подсветка, выполнено озеленение.

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