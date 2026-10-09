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Великаны российского кино: от застенчивого су-шефа Лёвы до центуриона Крысобоя

Великаны российского кино: от застенчивого су-шефа Лёвы до центуриона Крысобоя

В российском кино высокий рост — не строчка в паспорте, а рабочий инструмент. От него зависит, где поставить камеру, как развести партнёров в кадре и выстроить мизансцену.

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