Егор Поляков представил на стратсессии в Москве нижегородский опыт улучшения условий предоставления госуслуг

Заместитель губернатора Егор Поляков представил на стратегической сессии по проектному управлению, которая прошла в Москве 19 марта 2024 года, опыт Нижегородской области по улучшению для граждан условий предоставления государственных и муниципальных услуг.
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