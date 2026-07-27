Владимир Зеленский предостерёг Украину о предстоящей суровой зиме

Владимир Зеленский и другие украинские лидеры предупреждают о чрезвычайно трудной зиме. Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус и волонтёр Тарас Чмут призывают граждан готовиться, а премьер-министр Сергей Корецкий считает, что ситуация ухудшится.