Владимир Зеленский предостерёг Украину о предстоящей суровой зиме

Владимир Зеленский и другие украинские лидеры предупреждают о чрезвычайно трудной зиме. Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус и волонтёр Тарас Чмут призывают граждан готовиться, а премьер-министр Сергей Корецкий считает, что ситуация ухудшится.
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