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Царьград

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Удар по США уже наносится. И это страшнее, чем межконтинентальные ракеты

Удар по США уже наносится. И это страшнее, чем межконтинентальные ракеты

Удар по США уже наносится. И это страшнее, чем межконтинентальные ракеты. Как сказал учредитель Царьграда Константин Малофеев, для нашего врага, для Ханаана, неприемлемым ущербом всегда является потеря его главной ценности - денег.

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