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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российские фигуристы не заявлены на турнир Cranberry Cup, который пройдет в августе в американском Норвуде

Фигуристы из России не заявлены на турнир по фигурному катанию серии «Челленджер» Cranberry Cup . Соревнования пройдут с 5 по 9 августа в американском Норвуде.

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