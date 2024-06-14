В России может появиться орган кибербезопасности. Это будет отдельное ведомство

Российские власти обсуждают с представителями отрасли создание отдельной государственной структуры, которая займется вопросами кибербезопасностиКак сообщает РИА Новости, власти прорабатывают вопрос создания отдельной структуры, которая будет отвечать за кибербезопасность в РФ.
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