IMF: Global growth holding up well against geopolitical, energy headwinds

The global economy will grow by 3.1% amid resilience in the face of energy price shocks from the Iran war and escalation of the Ukraine-Russia war.
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