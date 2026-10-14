Реформирование суда присяжных, разведение свиней и правила поступления в вузы

- Научно-консультативный совет при Верховном суде обсудил предложения по реформированию суда присяжных; - В районе Пудун в центре Шанхая 17 октября официально откроется Shanghai Grand Opera House — один из крупнейших оперных театров Азии; - Число предприятий по разведению свиней сократилось на 5,8%; - «Яндексу» удалось всего за несколько дней починить многие продукты и сервисы; - Минобрнауки планирует изменить правила поступления в вузы.
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