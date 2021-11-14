Пронько - "Самому влиятельному чиновнику правительства устроили разнос"

Сергей Дмитриев

Мухтар Муслихов

По мне членство в ВТО есть самое что ни на есть рискованное и даже вредное сообщество в которые мы вляпались с целью " в торговых отношениях шагать хором и в ногу". Англосаксы превратили его в кнут и пряник фантико-фунтиковой экспансии и доминирования своих глобальных транс компаний. Сегодня, не решив связанность ВТО и санкций, функций и места резервной валюты, превратившейся уже в основную, нам там делать не чего!!!