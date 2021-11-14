Давненько не было такого разноса в политических верхах России. Главу Минфина господина Антона Силуанова, который считается чуть ли не самым влиятельным чиновником нынешнего правительства, подвергли жёсткой критике за проводимую им политику.
Пронько - "Самому влиятельному чиновнику правительства устроили разнос"
Комментарии
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Сергей Дмитриев
= Отчего тут такой колоссаюший и запоздавшийся шум? Вы в приличном шалмане или где?= (по С) Почему такой "сдвиг по фазе" в обратной связи деяний и последствий? Почему так долго лежал на полке такой спектакль-сериал ? Это похоже на чтение письма "ревизора" другу Тряпичкину.
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6 час.
Сергей Дмитриев
Мухтар Муслихов
По мне членство в ВТО есть самое что ни на есть рискованное и даже вредное сообщество в которые мы вляпались с целью " в торговых отношениях шагать хором и в ногу". Англосаксы превратили его в кнут и пряник фантико-фунтиковой экспансии и доминирования своих глобальных транс компаний. Сегодня, не решив связанность ВТО и санкций, функций и места резервной валюты, превратившейся уже в основную, нам там делать не чего!!!
Да вот ! А сколько было усердия затесаться в ВТО ?...на высшем уровне. ...Так уломали даже строптивую Грузию, которая была против.
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6 час.
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