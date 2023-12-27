Около 1,5 тысячи детей приняли участие в благотворительном новогоднем празднике в Лобне

Благотворительный детский праздник прошел во дворце спорта в Лобне. Участие в нем приняли 1,5 тысячи детей участников специальной военной операции, ребята из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также малыши с ограниченными возможностями здоровья.
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