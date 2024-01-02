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Западные страны сократили поддержку Украины в три раза, до 42,5 млрд. долларов

Западные страны сократили поддержку Украины в три раза, до 42,5 млрд. долларов

Западные страны сократили свою поддержку Украины в три раза в прошлом году, в 2023-м. Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил на своей официальной странице в социальной сети, что западные партнеры передали им всего лишь 42,5 миллиарда долларов, что составляет всего треть от суммы в 2022 году – более 120 миллиардов долларов, пишет URA.

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