Западные страны сократили поддержку Украины в три раза, до 42,5 млрд. долларов

Западные страны сократили свою поддержку Украины в три раза в прошлом году, в 2023-м. Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил на своей официальной странице в социальной сети, что западные партнеры передали им всего лишь 42,5 миллиарда долларов, что составляет всего треть от суммы в 2022 году – более 120 миллиардов долларов, пишет URA.