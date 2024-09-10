Действующий под позывным «Аид» командир разведывательной группы отряда специального назначения «Ахмат» проинформировал о том, что ранее боевикам ВС киевского режима удавалось атаковать в приграничных зонах Курской области, но теперь они лишь проводят десантные операции при помощи гражданских авто.
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