Действующий под позывным «Аид» командир разведывательной группы отряда специального назначения «Ахмат» проинформировал о том, что ранее боевикам ВС киевского режима удавалось атаковать в приграничных зонах Курской области, но теперь они лишь проводят десантные операции при помощи гражданских авто.