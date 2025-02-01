Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Судьба Прибалтики решена

Судьба Прибалтики решена

  С главами МИД стран Балтии случилась на днях забавная ситуация. Министры иностранных дел Литвы и Эстонии в совместном заявлении рассказали, что Госдеп США давит на своих европейских союзников, добиваясь от них увеличения военных расходов.

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