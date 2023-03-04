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Российские военные рассказали о работе вертолетов Ка-52 в зоне СВО

Российские военные рассказали о работе вертолетов Ка-52 в зоне СВО

В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации Вооруженных сил (ВС) России произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по бронированной технике, обнаруженным укрепленным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинским боевикам.

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