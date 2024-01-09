Собянин назвал ключевые проекты в области здравоохранения в 2024 году

В столице с начала 2024 года начал действовать ряд ключевых проектов в области здравоохранения, среди них три новых предварительных стандарта для безопасности использования искусственного интеллекта в медицине.
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