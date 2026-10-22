Фото: © Карина Ямалетдинова / «Татар-информ» 22 октября в Казани прошла торжественная церемония по подведению итогов картингового сезона 2026.
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