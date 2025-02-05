В России стандартизируют сбор показаний глюкометров и фитнес-браслетов

В России утвержден стандарт сбора данных персональных глюкометров, тонометров, фитнес-браслетов и других аналогичных приборов, сообщили «Известиям» в «Национальной технологической инициативе» (разработкой занимался инфраструктурный центр «Хелснет» НТИ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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