Daily Moscow

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Замглавы МИД Галузин: часть стран Центральной Азии могут присоединиться к санкциям

Замглавы МИД Галузин: часть стран Центральной Азии могут присоединиться к санкциям

Как заявил в ходе выступления на первой сессии III Центральноазиатской конференции клуба «Валдай» заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин, ряд стран Центральной Азии могут поддержать антироссийские санкции Запада.

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