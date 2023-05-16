Замглавы МИД Галузин: часть стран Центральной Азии могут присоединиться к санкциям

Как заявил в ходе выступления на первой сессии III Центральноазиатской конференции клуба «Валдай» заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин, ряд стран Центральной Азии могут поддержать антироссийские санкции Запада.
Как заявил в ходе выступления на первой сессии III Центральноазиатской конференции клуба «Валдай» заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин, ряд стран Центральной Азии могут поддержать антироссийские санкции Запада.
Свежие комментарии