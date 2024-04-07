Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Историк Семибратов: НАТО кинет Киев, как в свое время Афганистан

Историк Семибратов: НАТО кинет Киев, как в свое время Афганистан

Руководство НАТО обманет Киев, как однажды оставило без поддержки власти Афганистана. Таким мнением со «Звездой» поделился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Евгений Семибратов.

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