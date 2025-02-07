Завербованных СБУ для терактов в России женщин арестовали

Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону арестовал женщин-агентов Службы безопасности Украины (СБУ), задержанных сотрудниками ФСБ при подготовке терактов против российских военнослужащих и сотрудников Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии