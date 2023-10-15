В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командующего силами элитного подразделения ХАМАС Израильские военные ликвидировали командующего силами элитного подразделения ХАМАС "Нухба" Биллала Аль-Кедру, сообщили в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
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