Александр Георгиев 4-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 13 бросков «Сан-Хосе». «Колорадо» разгромил «Шаркс» (6:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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