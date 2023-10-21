"Сибирь" перевернула ход матча с "Ак Барсом" и победила в овертайме

Победный гол на счету Тэйлора Бека. Новосибирская команда снова поднялась в 8-ку в зоне "Восток".В третьем матче выездной серии в рамках чемпионата КХЛ новосибирская "Сибирь" в Казани победила "Ак Барс" в овертайме, уступая ходу встречи 0:2.