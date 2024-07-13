Олдос Хаксли — автор знаменитого романа «О дивный новый мир», во многом предвосхитившего как безумные идеи австрийского художника, так и современную левацкую повестку.
Россия учится у США: на этот раз по-настоящему
Комментарии
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Евгений Еремин
С каких это пор, вдруг, американские "демократы" стали леваками? Вы о чём вообще? Это деградирующая, находящаяся на определённой стадии разложения часть крайне реакционных сил правого толка, одного поля с "республиканцами". Только республиканцам в силу своего консерватизма удаётся противостоять разложению. Пока удаётся...
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13 час.
Сергей Лепехов
Да ничему Россия у США не учится - как и не училась. Производить автомобили уровня американских "Фордов", не гниющих в первые же 10 лет эксплуатации, надёжных и заводящихся в любой мороз - этому точно не училась...
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9 час.
BV
Boris Voronin
Смертная казнь и БОЛЬШИЕ сроки с полной конфискацией включая ВСЕХ родственников за этнические преступления диаспор любого типа!!!
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24 мин.
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