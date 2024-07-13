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Закон и Порядок

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Россия учится у США: на этот раз по-настоящему

Россия учится у США: на этот раз по-настоящему

Олдос Хаксли — автор знаменитого романа «О дивный новый мир», во многом предвосхитившего как безумные идеи австрийского художника, так и современную левацкую повестку.

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Комментарии
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Евгений Еремин
С каких это пор, вдруг, американские &quot;демократы&quot; стали леваками? Вы о чём вообще? Это деградирующая, находящаяся на определённой стадии разложения часть крайне реакционных сил правого толка, одного поля с &quot;республиканцами&quot;. Только республиканцам в силу своего консерватизма удаётся противостоять разложению. Пока удаётся...
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Сергей Лепехов
Да ничему Россия у США не учится - как и не училась. Производить автомобили уровня американских &quot;Фордов&quot;, не гниющих в первые же 10 лет эксплуатации, надёжных и заводящихся в любой мороз - этому точно не училась...
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9 час.
BV
Boris Voronin
Смертная казнь и БОЛЬШИЕ сроки с полной конфискацией включая ВСЕХ родственников за этнические преступления  диаспор любого типа!!!
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