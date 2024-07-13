Россия учится у США: на этот раз по-настоящему

Евгений Еремин С каких это пор, вдруг, американские "демократы" стали леваками? Вы о чём вообще? Это деградирующая, находящаяся на определённой стадии разложения часть крайне реакционных сил правого толка, одного поля с "республиканцами". Только республиканцам в силу своего консерватизма удаётся противостоять разложению. Пока удаётся...

Сергей Лепехов Да ничему Россия у США не учится - как и не училась. Производить автомобили уровня американских "Фордов", не гниющих в первые же 10 лет эксплуатации, надёжных и заводящихся в любой мороз - этому точно не училась...