Бизнес-психолог Алиса Бытева: чем выше статус руководителя, тем меньше команда говорит ему правду

Чем выше статус руководителя, тем меньше честности в коммуникации с командой. По мере роста профессионального и социального статуса вокруг человека меняется сама среда общения: ему начинают сообщать не всю правду, а ту ее версию, которая не угрожает отношениям, карьере и положению сотрудника в компании.