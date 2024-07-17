Экс-нападающий московского ЦСКА и бывший спортивный директор столичного "Динамо" Роман Орещук заявил, что камерунский нападающий Клинтон Н'Жи откажется переходить в "Локомотив", поскольку на него есть спрос в европейских чемпионатах.
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