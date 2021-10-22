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Как бедняк из костромского села создал чайную корпорацию в России

Как бедняк из костромского села создал чайную корпорацию в России

В дореволюционной России торговец чаем Константин Попов был очень известным человеком. Деревенский сирота смог не только выбраться из бедноты, но и создал огромную корпорацию по торговле чаем, занимался благотворительностью, помогал беднякам.

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