В Москве подвели итоги спецпроекта «Нейроигры»

В Москве подвели итоги специального проекта «Нейроигры» платформы «Россия — страна возможностей», в рамках которого команды в течение восьми часов создавали прототипы видеоигр с использованием искусственного интеллекта (ИИ).
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