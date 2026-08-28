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ИА Регнум

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В Москве подвели итоги спецпроекта «Нейроигры»

В Москве подвели итоги специального проекта «Нейроигры» платформы «Россия — страна возможностей», в рамках которого команды в течение восьми часов создавали прототипы видеоигр с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

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