Google оштрафовали на 800 тыс. рублей за видео о наркотиках и суициде

Мировой судья оштрафовал компанию Google на 800 тысяч рублей за отказ удалить с Youtube информации о местах, где можно купить наркотики, о способе совершения самоубийства и некоторые другие запрещенные к распространению сведения.
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