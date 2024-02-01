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Парламентская газета

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Google оштрафовали на 800 тыс. рублей за видео о наркотиках и суициде

Google оштрафовали на 800 тыс. рублей за видео о наркотиках и суициде

Мировой судья оштрафовал компанию Google на 800 тысяч рублей за отказ удалить с Youtube информации о местах, где можно купить наркотики, о способе совершения самоубийства и некоторые другие запрещенные к распространению сведения.

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