Поправки о льготах детям участников СВО при зачислении в колледжи внесли в ГД

Участникам спецоперации и их детям могут дать преимущества при зачислении в колледжи и техникумы. Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму соответствующие поправки, сообщил в Telegram-канале руководитель группы сенатор Андрей Турчак.
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