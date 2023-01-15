Телефон для студента. О современных реалиях. Реалии современной жизни таковы, что мы уже не можем обойтись без надежного источника связи и связи, или просто телефона.
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